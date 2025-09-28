Венс говорит, что Россия отказывается от "мирных переговоров" с Украиной и США

Вице-президент США Джей Ди Венс утверждает, что в последние недели российская сторона отказывалась от двусторонних встреч с Украиной и трехсторонних – с участием американцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Fox News.

Венс прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа, в которых он критически оценил состояние России и предположил, что Украина способна вернуть оккупированные российскими войсками территории.

По его словам, такие заявления вызваны "изменением реальности на местах", где Россия теряет значительное количество людей и не имеет существенных территориальных достижений.

"Мы остаемся приверженными миру, но для этого нужно желание обеих сторон. И, к сожалению, за последние несколько недель мы видели, что россияне отказываются участвовать в любых двусторонних встречах с украинцами", – сказал вице-президент США.

"Они отказываются участвовать в любых трехсторонних встречах, на которых президент или другой член администрации мог бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", – добавил он.

Венс призвал Россию "проснуться и принять реальность", в которой они теряют много людей и "не имеют что показать взамен".

"Сколько еще людей они готовы убить ради очень незначительного, если вообще какого-то, военного преимущества на месте? Я надеюсь, что ответ – не так много, но, безусловно, наша позиция заключается в том, что мы будем продолжать работать ради мира и надеемся, что россияне наконец проснутся и увидят реальность на месте", – сказал он.

Напомним, 23 сентября Дональд Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

По данным СМИ, европейские чиновники с очень сдержанным оптимизмом восприняли этот пост президента США.

