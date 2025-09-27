Президент Фінляндії схвально оцінив зміну риторики Трампа щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб позитивно оцінив заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна має шанси повернути свої окуповані території.

Про це він розповів у інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Стубб зазначив, що нещодавній несподіваний допис Трампа у Truth Social, де той написав, що Україна за підтримки ЄС і НАТО може відвоювати всі території, втрачені у війні з Росією, став "переломним моментом" у демонстрації позиції американського президента щодо війни.

І хоча деякі лідери ЄС висловили скепсис щодо глибини очевидного зсуву позиції Трампа щодо України, зокрема прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що це спосіб перекласти повну відповідальність за війну на Європу, Стубб відкинув цю думку.

"Я чув цю теорію, що це був крок назад у плані підтримки США України", – сказав він та додав, що не погоджується з цією теорією.

"Усі сигнали, які ми отримуємо, показують, що президент Трамп дуже серйозний... Я думаю, президент Трамп справедливо розчарований президентом Путіним... і це не залишає місця для подвійного трактування", – додав він.

Стубб також зазначив, що Росія бачить економічну ціну війни, оскільки у неї закінчилися резерви.

"Їхня інфляція й відсоткові ставки перевищують 20 відсотків. Темпи зростання – нульові або від’ємні. І їм доведеться піднімати податки", – зауважив він.

Однак, щоб змусити Росію погодитися на перемир’я, "нам доведеться змінити стратегічну гру Путіна", змусивши його зрозуміти, що ми стоїмо "єдиним, твердим фронтом на боці України", наголосив Стубб.

Останнім часом Трамп посилює тиск на країни НАТО, вимагаючи повністю припинити імпорт російської нафти й газу.

Він робить цю відмову умовою для подальших дій Вашингтона щодо запровадження власних тарифів чи санкцій проти Росії.

