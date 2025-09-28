Фіцо зізнався, що хоче як в Орбана

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо висловив захоплення тим, як його угорський візаві Віктор Орбан здійснює політику у своїй державі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Премʼєри Словаччини та Угорщини зустрілись у неділю в угорському місті Остергом з нагоди 130-ї річниці будівництва мосту Марії Валерії, який зʼєднує його зі словацьким Штуровим через Дунай.

Фіцо під час зустрічі високо оцінив політику Віктора Орбана і сказав, що хоче будувати Словаччину так, як це робить угорський прем'єр у своїй країні.

Він звертався до Орбана "дорогий Вікторе" і сказав, що їх об'єднує те, що обидва проводять суверенну і національну політику в ЄС.

Голова уряду Угорщини своєю чергою назвав Фіцо "незнищенним". "Коли Словаччина зійде з рейок, він з'явиться і наведе лад", – звернувся Орбан до словацького прем'єра.

Також Фіцо похвалився "гусарським подвигом", яким, на його думку, є ухвалення поправки до Конституції Словаччини.

Він підкреслив, що поправка визначає, що Словаччина зберігає суверенітет у культурно-етичних питаннях, і додав, що Брюссель не буде нам диктувати в цьому.

"Добре, що ми не самотні. Добре, коли у людини є нормальний сусід", – так відреагував угорський прем'єр-міністр, який виступив після Фіцо.

Нагадаємо, парламент Словаччини у п’ятницю ухвалив зміни до конституції, що визначають існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, та регулюють питання усиновлення.

Саме напередодні запланованого голосування Венеційська комісія опублікувала критичну оцінку поправок, зокрема щодо обмежень на усиновлення та закріплення існування двох статей.