Фицо признался, что хочет как у Орбана

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил восхищение тем, как его венгерский визави Виктор Орбан проводит политику в своей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Премьеры Словакии и Венгрии встретились в воскресенье в венгерском городе Остергом по случаю 130-й годовщины строительства моста Марии Валерии, который соединяет его со словацким Штуровым через Дунай.

Фицо во время встречи высоко оценил политику Виктора Орбана и сказал, что хочет строить Словакию так, как это делает венгерский премьер в своей стране.

Он обращался к Орбану "дорогой Виктор" и сказал, что их объединяет то, что оба проводят суверенную и национальную политику в ЕС.

Глава правительства Венгрии, в свою очередь, назвал Фицо "неуничтожимым". "Когда Словакия сойдет с рельсов, он появится и наведет порядок", – обратился Орбан к словацкому премьеру.

Также Фицо похвастался "гусарским подвигом", которым, по его мнению, является принятие поправки к Конституции Словакии.

Он подчеркнул, что поправка определяет, что Словакия сохраняет суверенитет в культурно-этических вопросах, и добавил, что Брюссель не будет нам диктовать в этом.

"Хорошо, что мы не одиноки. Хорошо, когда у человека есть нормальный сосед", – так отреагировал венгерский премьер-министр, выступивший после Фицо.

Напомним, парламент Словакии в пятницу принял изменения в конституцию, которые определяют существование только двух статей – мужской и женской, и регулируют вопросы усыновления.

Именно накануне запланированного голосования Венецианская комиссия опубликовала критическую оценку поправок, в частности относительно ограничений на усыновление и закрепления существования двух статей.