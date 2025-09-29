В Норвегии из-за дрона развернули пассажирский авиарейс

В воскресенье вечером в Норвегии из-за дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

В 23:30 по местному времени авиакомпания Norwegian подтвердила: рейс, следовавший из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться.

"Рейс, следовавший из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться из-за обнаружения дрона", – сообщил NRK пресс-секретарь Norwegian.

Аэропорт в Тромсё в связи с этим временно закрыли.

По данным Flightradar, самолёт Norwegian развернулся в 20:47. В то же время уже в 21:15 из аэропорта вылетел другой самолёт.

Ранее в воскресенье дроны видели южнее – внутри запрещенной для полетов дронов зоны возле аэропорта Брьоннейзунд в Нурланне. Один самолет был перенаправлен в другой аэропорт.

В субботу полиция Норвегии приняла решение ужесточить правила полетов дронов вокруг четырех аэропортов в Нурланне после возможных наблюдений дронов возле главной авиабазы в Эрланде.

Среди этих аэропортов был Брьоннейзунд, а также Буде, Эвенес и Анденес.

Напомним, в субботу Дания сообщила о новых пролетах дронов возле военных объектов.

После серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран Балтийского региона НАТО усилит патрулирование в Балтийском море.

Читайте подробнее, что известно о гибридной атаке РФ на Европу и каким будет ответ.