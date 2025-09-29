Действующая партия власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) после подсчета 99,5% голосов на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, пересекла 50-процентный барьер поддержки избирателей.

Партия "Действие и солидарность" имеет поддержку уже 50,03% избирателей после подсчета 2263 из 2274 протоколов. Это позволяет прогнозировать для PAS около 55 мандатов в 101-местном парламенте.

Пророссийский "Патриотический блок" во главе с экс-президентом Игорем Додоном получил 24,26% голосов.

На третьем месте – блок "Альтернатива", получивший 7,99%.

Также в парламент проходят формально прорумынская партия, которую обвиняют в связях с ФСБ, "Демократия дома" и "Наша партия" популиста Ренато Усатого.

Таким образом, партия президента Майи Санду получает единоличное большинство в новом парламенте Молдовы.

Как сообщалось, на выборах в Молдове пророссийские регионы дали более низкую явку, что позволило партии власти получить более высокую поддержку, чем ожидалось.

