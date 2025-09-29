Поліція прийшла під дім ексгенпрокурора Польщі, щоб доставити його до Сейму

У Польщі вчергове намагаються забезпечити появу на засіданні слідчої комісії Сейму щодо Pegasus колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнєва Зьобро, який послідовно ігнорує запрошення, вважаючи комісію незаконною.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 29 вересня співробітники поліції прийшли під дім Зьобро у Єрузалі, неподалік Варшави, близько 6 години ранку і кілька разів дзвонили у двері, але ніякої реакції на це не було.

"Поліція лише намагалася виконати наказ суду щодо доставки свідка", – повідомили у пресслужбі, додавши, що поліцейські поки залишаться біля будинка.

Сам Зьобро публічно анонсував, що о 7:50 тільки вилітатиме з Брюсселя і прибуде до Варшави о 10 ранку.

"Напевно, для більшості не таємниця, що після дуже складної операції для видалення злоякісної пухлини я перебував у Бельгії, де проходжу різні реабілітаційні процедури. З цієї причини я тепер дуже часто буваю у Бельгії", – заявив Зьобро.

"Хотів також передати очільнику МВС, що Марчину Кервінському не варто відправляти поліцію і лякати моїх родичів, друзів чи може й мою матір у Криниці новими патрулями, чи моїх сусідів у Єрузалі, тому що мене там не буде", – додав він.

Раніше у вересні суд у Варшаві постановив у примусовому порядку забезпечити присутність Зьобро на засіданні слідчої комісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus для свідчень. Засідання заплановане на 29 вересня.

Таке рішення суду стало можливим після того, як Сейм дав згоду на затримання Зьобро і його примусову доставку до Сейму ще у липні. Процедуру запустили після того, як Зьобро восьмий раз поспіль проігнорував запрошення на засідання.

Зазначимо, у лютому експосадовця майже вдалося доставити на засідання спецкомісії щодо Pegasus у примусовому порядку, але вийшло так, що засідання закрили до того, як правоохоронці привезли туди затриманого Зьобро.

З огляду на обставини того дня, у березні суд відхилив клопотання слідчої комісії про арешт Зьобро для примусової явки на наступне засідання.