Полиция пришла под дом экс-генпрокурора Польши, чтобы доставить его в Сейм

В Польше в очередной раз пытаются обеспечить явку на заседание следственной комиссии Сейма по Pegasus бывшего министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зёбро, который последовательно игнорирует приглашения, считая комиссию незаконной.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром 29 сентября сотрудники полиции пришли под дом Зёбро в Ерузали, недалеко от Варшавы, около 6 часов утра и несколько раз звонили в дверь, но никакой реакции на это не последовало.

"Полиция только пыталась выполнить приказ суда о доставке свидетеля", – сообщили в пресс-службе, добавив, что полицейские пока останутся возле дома.

Сам Зёбро публично анонсировал, что в 7:50 только вылетит из Брюсселя и прибудет в Варшаву в 10 утра.

"Наверное, для большинства не секрет, что после очень сложной операции по удалению злокачественной опухоли я находился в Бельгии, где прохожу различные реабилитационные процедуры. По этой причине я теперь очень часто бываю в Бельгии", – заявил Зёбро.

"Хотел также передать главе МВД, что Марчину Кервинскому не стоит отправлять полицию и пугать моих родственников, друзей или, может быть, мою мать в Крынице новыми патрулями, или моих соседей в Ерузале, потому что меня там не будет", – добавил он.

Ранее в сентябре суд в Варшаве постановил в принудительном порядке обеспечить присутствие Зёбро на заседании следственной комиссии Сейма по скандалу с программным обеспечением Pegasus для дачи показаний. Заседание запланировано на 29 сентября.

Такое решение суда стало возможным после того, как Сейм дал согласие на задержание Зёбро и его принудительную доставку в Сейм еще в июле. Процедуру запустили после того, как Зёбро восьмой раз подряд проигнорировал приглашение на заседание.

Отметим, в феврале экс-чиновника почти удалось доставить на заседание спецкомиссии по Pegasus в принудительном порядке, но получилось так, что заседание закрыли до того, как правоохранители привезли туда задержанного Зёбро.

Учитывая обстоятельства того дня, в марте суд отклонил ходатайство следственной комиссии об аресте Зёбро для принудительной явки на следующее заседание.