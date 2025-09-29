Туск говорит, что своими выборами Молдова преподала всем урок

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что победа проевропейской партии власти на выборах в Молдове показала хороший урок "для всех".

Об этом Туск написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Чтобы выиграть эти выборы, по словам главы польского правительства, молдовскому народу и президенту Майе Санду лично потребовалось "настоящее мужество".

"Вы не только спасли демократию и сохранили европейский курс, но и остановили Россию в ее попытках взять под контроль весь регион. Это хороший урок для нас всех", – написал Туск.

Действующая партия власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) после подсчета 99,5% голосов на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, пересекла 50-процентный барьер поддержки избирателей.

Это позволяет прогнозировать для PAS около 55 мандатов в 101-местном парламенте. Это также означает, что партия Санду получает единоличное большинство в новом парламенте Молдовы – несмотря на откровенные усилия России и пророссийских сил взять власть в свои руки.

На выборах в Молдове пророссийские регионы показали более низкую явку, что позволило партии власти получить более высокую поддержку, чем ожидалось.

