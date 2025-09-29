Макрон заявил о поддержке Молдовы после "решительного выбора" молдаван

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке Молдовы после волеизъявления ее граждан, которое он назвал "решительным".

Об этом Макрон написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Французский лидер подчеркнул, что Париж и в дальнейшем будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Кишинева.

"Несмотря на попытки вмешательства и давление, выбор молдовских граждан был решительным. Франция поддерживает Молдову в ее европейском проекте и стремлении к свободе и суверенитету", – отметил Макрон.

Действующая проевропейская партия власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) после подсчета 99,5% голосов на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, пересекла 50-процентный барьер поддержки избирателей.

Это позволяет прогнозировать для PAS около 55 мандатов в 101-местном парламенте. Это также означает, что партия Санду получает единоличное большинство в новом парламенте Молдовы – несмотря на откровенные усилия России и пророссийских сил взять власть в свои руки.

На выборах в Молдове пророссийские регионы показали более низкую явку, что позволило партии власти получить более высокую поддержку, чем ожидалось.

