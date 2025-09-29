Евросоюз возобновляет санкции против Ирана за его ядерную программу

Совет ЕС в понедельник согласился возобновить ряд санкций против Ирана из-за его ядерной программы, которые были приостановлены после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерная сделка с Ираном) в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Решение принято после повторного введения санкций ООН, что произошло в связи с решением Совета безопасности ООН не продолжать отмену санкций против Ирана. Это произошло после того, как Франция, Германия и Великобритания привлекли механизм "snapback", предусмотренный в СВПД.

Возобновленные сегодня меры включают как те, что были приняты Советом безопасности ООН начиная с 2006 года, так и автономные меры ЕС.

Они касаются запрета на путешествия для отдельных лиц, замораживания активов физических и юридических лиц, а также запрета предоставления им средств или экономических ресурсов. Также они заключаются в экономических и финансовых санкциях, охватывающих сферы торговли, финансов и транспорта.

В дополнение к запрету экспорта оружия в Иран и запрета на передачу любых товаров, материалов и технологий, которые могут способствовать обогащению урана, переработке или программам баллистических ракет, меры включают запреты на импорт, покупку и транспортировку сырой нефти, природного газа, нефтехимической и нефтепродуктовой продукции и связанных услуг.

Также запрещена продажа или поставка ключевого оборудования для энергетического сектора; продажа или поставка золота, других драгоценных металлов и бриллиантов; поставки определенного морского оборудования и некоторого программного обеспечения.

ЕС снова вводит замораживание активов Центрального банка Ирана и крупных иранских коммерческих банков.

Кроме того, ЕС возобновляет меры для недопущения доступа иранских грузовых самолетов в аэропорты Евросоюза, а также запрещает обслуживание и техническую поддержку иранских грузовых самолетов или судов, перевозящих запрещенные товары или материалы.

Напомним, 28 августа Франция, Германия и Великобритания сообщили Совету безопасности ООН свою оценку, что Иран существенно не выполняет обязательства по СВПД, чем запустили механизм "snapback", который предусматривает повторное введение санкций ООН после 30-дневного периода.

29 августа верховный представитель ЕС, Франция и Германия направили Совету ЕС совместную рекомендацию с призывом к восстановлению всех санкций ЕС, связанных с ядерной программой Ирана, которые были приостановлены или отменены по решению от 18 октября 2015 года.

Тегеран ранее предупредил о жесткой реакции на возобновление санкций и накануне сказал, что отзывает своих послов в Британии, Франции и Германии для консультаций.