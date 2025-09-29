Проросійські сили Молдови за гроші збирають людей на "протест" у Кишиневі щодо виборів

Молдовські ЗМІ отримали листування, що свідчить про підготовку проросійськими силами проплачених протестів у Кишиневі, цю інформацію підтвердили і в поліції.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У розпорядженні NM опинилося злите листування стосовно того, що організатори протесту у Кишиневі на 29 вересня обіцяли гроші за участь.

З повідомлень випливає, що винагороду пропонували за власну участь в акції та за залучення знайомих.

У поліції підтвердили, що теж мають таку інформацію.

"Поліція володіє інформацією про те, що для участі в анонсованому на сьогодні протесті людям обіцяють гроші… Нагадуємо організаторам, що вони несуть повну відповідальність за такі дії, і законом передбачена відповідальність за такі порушення", – заявили у поліції.

"Поліція поважає право кожного на свободу вираження поглядів та закликає громадян контролювати свої дії, не піддаватися на вмовляння і зберігати гідність", – додали у заяві.

Перед цим у неділю співлідер проросійського "Патріотичного блоку", лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон закликав прихильників вийти на вулиці, щоб "захистити перемогу".

Доповнено. У Партії соціалістів заперечили, що пропонували винагороду за участь у протесті, і назвали це наклепом.

"Наші дії ніколи не були оплачуваними і не організовувалися за принципом найму… Наклепи, поширювані керівним режимом – це лише спроби дискредитувати народне невдоволення. Такі історії вигадує влада, не спроможна виграти вибори чесним шляхом", – йдеться у заяві.

Ввечері у день виборів повідомляли про затримання чоловіків з піротехнікою, що готували заворушення.

Нагадаємо, за результатами підрахунку майже всіх голосів, керівна партія "Дія і солідарність" отримала монобільшість у парламенті Молдови – попри страхи, що перемогу здобудуть проросійські сили. "Патріотичний блок", сформований довкола Додона, буде мати 26 мандатів зі 101.