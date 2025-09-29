Пророссийские силы Молдовы за деньги собирают людей на "протест" в Кишиневе по выборам

Молдовские СМИ получили переписки, свидетельствующие о подготовке пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе, эту информацию подтвердили и в полиции.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В распоряжении NM оказалась слитая переписка о том, что организаторы протеста в Кишиневе на 29 сентября обещали деньги за участие.

Из сообщений следует, что вознаграждение предлагали за собственное участие в акции и за привлечение знакомых.

В полиции подтвердили, что тоже имеют такую информацию.

"Полиция владеет информацией о том, что для участия в анонсированном на сегодня протесте людям обещают деньги... Напоминаем организаторам, что они несут полную ответственность за такие действия, и законом предусмотрена ответственность за такие нарушения", – заявили в полиции.

"Полиция уважает право каждого на свободу выражения взглядов и призывает граждан контролировать свои действия, не поддаваться на уговоры и сохранять достоинство", – добавили в заявлении.

Перед этим в воскресенье сопредседатель пророссийского "Патриотического блока" Игорь Додон призвал сторонников выйти на улицы, чтобы "защитить победу".

Дополнено. В Партии социалистов опровергли сообщения о предложении денег за участие в протесте и назвали их ложными обвинениями.

"Наши действия никогда не были оплачиваемыми и не организовывались по принципу найма... Клевета, распространяемая правящим режимом, – это лишь попытки дискредитировать народное недовольство. Такие истории выдумывает власть, неспособная выиграть выборы честным путем", – говорится в заявлении.

Вечером в день выборов сообщали о задержании мужчин с пиротехникой, которые готовили беспорядки.

Напомним, по результатам подсчета почти всех голосов, правящая партия "Действие и солидарность" получила монобольшинство в парламенте Молдовы – несмотря на опасения, что победу одержат пророссийские силы. "Патриотический блок", сформированный вокруг Додона, будет иметь 26 мандатов из 101.