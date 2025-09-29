Сибіга приєднався до зустрічі міністрів "Веймарського трикутника"
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на запрошення польського колеги Радослава Сікорського доєднався до зустрічі міністрів "Веймарського трикутника", де обговорюють безпекові питання.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в МЗС Польщі.
У заяві йдеться, що зустріч очільників МЗС країн "Веймарського трикутника" – Польщі, Німеччини та Франції – присвячена ключовим питанням європейської безпеки.
For this reason, Ukraine’s Foreign Minister @andrii_sybiha also joined the talks at Belweder, at the invitation of Deputy PM, FM @sikorskiradek. 🇺🇦 pic.twitter.com/IfrIw8f2xn– Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) September 29, 2025
"З цієї причини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доєднався до розмов у Бельведерському палаці на запрошення віцепрем’єра, очільника МЗС Радослава Сікорського", – зазначили в польському Міністерстві закордонних справ.
Як повідомляли, 29 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває з робочим візитом у Варшаві.
У програмі поїздки – серія зустрічей із партнерами та участь у 12-му Варшавському безпековому форумі.
Як відомо, після першого масового вторгення російських БпЛА до Польщі активізувалися розмови про "стіну дронів" уздовж східних кордонів ЄС, а також про можливість участі Польщі та інших сусідів у збитті повітряних цілей над територією України. Особисто Сікорський підтримує таку ідею.