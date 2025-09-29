Сибига присоединился к встрече министров "Веймарского треугольника"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по приглашению польского коллеги Радослава Сикорского присоединился к встрече министров "Веймарского треугольника", где обсуждают вопросы безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в МИД Польши.

В заявлении говорится, что встреча глав МИД стран "Веймарского треугольника" – Польши, Германии и Франции – посвящена ключевым вопросам европейской безопасности.

The foreign ministers of the Weimar Triangle are meeting to discuss key European security issues.



For this reason, Ukraine’s Foreign Minister @andrii_sybiha also joined the talks at Belweder, at the invitation of Deputy PM, FM @sikorskiradek. 🇺🇦 pic.twitter.com/IfrIw8f2xn – Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) September 29, 2025

"По этой причине министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединился к переговорам в Бельведерском дворце по приглашению вице-премьера, главы МИД Радослава Сикорского", – отметили в польском Министерстве иностранных дел.

Как сообщалось, 29 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится с рабочим визитом в Варшаве.

В программе поездки – серия встреч с партнерами и участие в 12-м Варшавском форуме по безопасности.

Как известно, после первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу активизировались разговоры о "стене дронов" вдоль восточных границ ЕС, а также о возможности участия Польши и других соседей в сбивании воздушных целей над территорией Украины. Лично Сикорский поддерживает такую идею.