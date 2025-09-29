Укр Рус Eng

Туск: война в Украине – это наша война

Новости — Понедельник, 29 сентября 2025, 12:49 — Кристина Бондарева

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западные общества осознать, что война в Украине – это не чужой конфликт, а "наша война".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в понедельник в речи во время открытия Варшавского форума безопасности, его слова приводит RMF 24.

Премьер Польши подчеркнул, что главная задача лидеров мнений – донести до "глубин умов и сердец" западного и трансатлантического сообщества простую истину: идет война, и мир не является чем-то гарантированным навсегда.

"Он не является чем-то особенно свойственным для этой части мира. Наоборот. Поэтому размышления о безопасности, о войне, о мире, о западном сообществе так важны", – пояснил он.

Туск обратил внимание, что как в Варшаве, так и в любом другом месте часто слышны голоса людей, которые говорят, что это не наша война и она нас не должна интересовать.

"Мы должны осознавать... что это наша война, потому что война в Украине является лишь частью того жуткого проекта, который время от времени появляется в мире. И цель этого политического проекта всегда одна и та же. Как поработить народы, как лишить свободы отдельных людей, что сделать, чтобы торжествовали авторитаризм, деспотизм, жестокость, отсутствие прав человека", – сказал Туск.

"Если мы проиграем эту войну, то последствия этого коснутся не только нашего поколения, но и следующих поколений. В Польше, во всей Европе, в Соединенных Штатах, во всем мире", – предупредил он.

Напомним, в пятницу, 26 сентября, Туск предупредил, что "Россия имеет злые намерения по отношению ко всему миру".

Ранее он заявил, что Польша будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.

Туск Польша Война с РФ
