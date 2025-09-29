Туск: война в Украине – это наша война

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западные общества осознать, что война в Украине – это не чужой конфликт, а "наша война".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в понедельник в речи во время открытия Варшавского форума безопасности, его слова приводит RMF 24.

Премьер Польши подчеркнул, что главная задача лидеров мнений – донести до "глубин умов и сердец" западного и трансатлантического сообщества простую истину: идет война, и мир не является чем-то гарантированным навсегда.

"Он не является чем-то особенно свойственным для этой части мира. Наоборот. Поэтому размышления о безопасности, о войне, о мире, о западном сообществе так важны", – пояснил он.

Туск обратил внимание, что как в Варшаве, так и в любом другом месте часто слышны голоса людей, которые говорят, что это не наша война и она нас не должна интересовать.

"Мы должны осознавать... что это наша война, потому что война в Украине является лишь частью того жуткого проекта, который время от времени появляется в мире. И цель этого политического проекта всегда одна и та же. Как поработить народы, как лишить свободы отдельных людей, что сделать, чтобы торжествовали авторитаризм, деспотизм, жестокость, отсутствие прав человека", – сказал Туск.

"Если мы проиграем эту войну, то последствия этого коснутся не только нашего поколения, но и следующих поколений. В Польше, во всей Европе, в Соединенных Штатах, во всем мире", – предупредил он.

Напомним, в пятницу, 26 сентября, Туск предупредил, что "Россия имеет злые намерения по отношению ко всему миру".

Ранее он заявил, что Польша будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.