Спикер Сейма Польши, который покидает свой пост, раскрыл карьерные планы

Спикер Сейма Польши Шимон Головня, который вскоре покинет свой пост, планирует уйти из польской политики и подает заявку на высокую должность в ООН.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня объявил, что уже подал свою кандидатуру на должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев, отметив, что считает свои шансы "небольшими, но неделю назад они были нулевыми".

"Еще никогда поляк не занимал такой должности в структурах ООН, а я знаю тематику гуманитарной поддержки лучше, чем политику, потому что занимался этим в два раза дольше... Эти два года научили меня, как развивать связи между странами", – отметил Головня и добавил, что для этой структуры могло бы быть полезно иметь на этой должности кого-то из Центрально-Восточной или Северной Европы.

Он также поблагодарил президента, премьера и вице-премьера Польши "за единодушную поддержку" и отметил, что они понимают важность такого назначения для Польши и поэтому "включились" в вопрос, задействовав личные контакты и дипломатов.

По данным польских СМИ, Головня уже некоторое время размышлял над дальнейшим путем после того, как понял, что не сможет остаться на посту спикера Сейма.

Коалиционное соглашение 2023 года предусматривает, что лидер "Польши 2050" является спикером Сейма до 13 ноября 2025 года, после чего должность перейдет к сопредседателю "Новой Левицы" Влодзимежу Чажастому.

Недавно вице-президент "Польши 2050" Катажина Пельчинская-Наленч объявила, что Головню рекомендовали на должность вице-спикера.

Головня сказал, что не заинтересован в должности, а также не будет участвовать в перевыборах лидера партии и не уверен, будет ли баллотироваться на парламентских выборах 2027 года.

По результатам летних опросов, поддержка "Польши 2050" составляла менее 3%, что ниже проходного барьера.

