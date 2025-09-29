Посольство Чехії у Москві обписали лайливими словами: Прага відреагувала

Невідомі обписали лайливими словами фасад будівлі посольства Чехії у Москві – Прага готує ноту протесту та вимагає компенсації.

Про це "Європейській правді" повідомив речник МЗС Чехії Даніель Драке.

Представник чеського МЗС надав фото, які ілюструють наслідки дій вандалів. Зокрема, невідомі залишили два величезні написи чеською мовою, які є вульгарними відповідниками для позначення жіночих та чоловічих статевих органів.

Також вандали вимазали фасад зеленою фарбою, яку розбризкали з пляшки із написом "Чехи – гомосексуали" у вульгарному формулюванні.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський у коментарі, який є в розпорядженні "ЄП", заявив, що посол Даніель Коштовал особисто передасть ноту протесту до Міністерства закордонних справ.

"Ми вимагатимемо інформації про затриманих та компенсації за майнову шкоду. Кожна держава повинна забезпечувати захист дипломатів та безпеку дипломатичних місій. Цей напад є неприйнятним", – заявив Ліпавський.

Нагадаємо, у травні в російському місті Владивосток було скоєно напад на одного з посадовців ЄС.

У зв’язку з цим Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі для надання пояснень після того.