Посольство Чехии в Москве изрисовали ругательными словами: Прага отреагировала

Неизвестные изрисовали ругательными словами фасад здания посольства Чехии в Москве – Прага готовит ноту протеста и требует компенсации.

Об этом "Европейской правде" сообщил спикер МИД Чехии Даниэль Драке.

Представитель чешского МИД предоставил фото, которые иллюстрируют последствия действий вандалов. В частности, неизвестные оставили две огромные надписи на чешском языке, которые являются вульгарными эквивалентами для обозначения женских и мужских половых органов.

Также вандалы испачкали фасад зеленой краской, которую разбрызгали из бутылки с надписью "Чехи – гомосексуалисты" в вульгарной формулировке.

Глава МИД Чехии Ян Липавский в комментарии, который есть в распоряжении "ЕП", заявил, что посол Даниэль Коштовал лично передаст ноту протеста в Министерство иностранных дел.

"Мы будем требовать информации о задержанных и компенсации за имущественный ущерб. Каждое государство должно обеспечивать защиту дипломатов и безопасность дипломатических миссий. Это нападение неприемлемо", – заявил Липавский.

Напомним, в мае в российском городе Владивостоке было совершено нападение на одного из чиновников ЕС.

В связи с этим Европейский Союз вызвал посла России в Брюсселе для дачи объяснений после этого.