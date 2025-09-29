Во Франции скончался парень, напавший с ножом на учительницу и затем ранивший себя

Во Франции несовершеннолетний парень, который на прошлой неделе напал с ножом на преподавательницу и затем ранил себя, скончался в больнице.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

14-летний парень, который в среду 24 сентября с ножом напал на преподавательницу в колледже в городе Бенфельд на востоке страны, а затем ранил себя, скончался в больнице вечером в воскресенье, сообщили в прокуратуре Страсбурга.

Подросток во время задержания нанес себе ножевые ранения в шею, повредив важные вены и артерии, его тогда госпитализировали в тяжелом состоянии.

Угрозы для жизни раненой 66-летней преподавательницы музыки нет.

Подростка перед этим инцидентом замечали в симпатиях к нацистской символике и Гитлеру, из-за чего он уже попадал под дисциплинарные меры, и в большом интересе ко Второй мировой войне.

Министр образования Элизабет Борн прокомментировала, что парень "пережил сложные личные и семейные обстоятельства", однако до сих пор не имел проблем с законом.

В начале сентября нападение с ножом произошло в колледже садоводства в южном городе Антиб – бывший студент ранил двух человек – 52-летнюю преподавательницу и 16-летнюю ученицу. Впоследствии стало известно, что у него давние проблемы с психическим здоровьем.