Швеция, Франция и Германия присоединятся к усилению безопасности на европейских саммитах в Дании

Франция, Германия и Швеция заявили в понедельник, что отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В среду Дания будет принимать лидеров ЕС, а в четверг состоится саммит Европейского политического сообщества, состоящего из 47 стран-членов. Дания уже заявила, что усилила меры безопасности, учитывая события, связанные с появлением беспилотников.

На прошлой неделе дроны нарушили воздушное движение в шести датских аэропортах, в том числе в Копенгагене, самом загруженном в Северном регионе, что премьер-министр Метте Фредериксен назвала гибридной атакой на ее страну.

Дания не сказала, кто, по ее мнению, несет за это ответственность, но Фредериксен предположила, что это может быть Москва, назвав Россию главной "страной, которая представляет угрозу европейской безопасности". Кремль отрицает свою причастность.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в заметке в социальной сети X, что Швеция направит "Counter-UAS" – системы противодействия беспилотным летательным аппаратам – и что его страна отдельно в воскресенье также отправила радиолокационные системы в Данию.

Шведская полиция отдельно заявила, что направит в Копенгаген значительные силы по просьбе Дании и что норвежские правоохранители также примут участие в учениях.

Франция объявила, что отправит военный вертолет Fennec, а также команду из 35 сотрудников, которые будут заниматься различными аспектами борьбы с беспилотниками.

Германия направит около 40 солдат в Копенгаген, чтобы помочь в обнаружении, идентификации и защите от беспилотников, сообщил журналистам представитель правительства Берлина на брифинге, посвященном саммиту ЕС в понедельник.

Операция продлится до 7 октября, и солдаты будут иметь при себе соответствующее оборудование, сказал представитель правительства.

Также Дания запретила все полеты гражданских беспилотников в воздушном пространстве страны в связи с проведением саммита Европейского политического сообщества.

Напомним, в субботу Дания сообщила о новых пролетах дронов возле военных объектов.

После серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран Балтийского региона НАТО усилит патрулирование в Балтийском море.

Читайте подробнее, что известно о гибридной атаке РФ на Европу и каким будет ответ.