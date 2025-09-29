В Германии предлагают создать в Баварии "центр беспилотников"

Премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зёдер вместе с федеральным министром внутренних дел Александером Добриндтом хотят усовершенствовать защиту от беспилотников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По словам Зёдера, баварская полиция должна получить возможность сбивать дроны "очень быстро и независимо".

"Перехватывать, а не ждать. Это должно быть четким приоритетом", – сказал Зёдер.

В этом вопросе государственная полиция должна сотрудничать с Бундесвером. Соответствующий земельный закон готовится к принятию.

Кроме того, в баварском "центре беспилотников" должны быть разработаны соответствующие "дроны-перехватчики" и "охотничьи дроны".

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм относительно концепции "стены дронов" для защиты восточных стран от российских воздушных вторжений.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.