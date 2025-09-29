Зеленський відповів на пропозицію Лукашенка поговорити: хай з Путіним розмовляють

Президент Володимир Зеленський, коментуючи пропозицію білоруського диктатора Александра Лукашенка про розмову, наголосив на його ізольованості від зовнішнього світу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії на Варшавському безпековому форумі в понеділок.

"Він живе у своєму світі. І в цей світ іноді – в його дім – заходить Путін. Тому вони про щось там розмовляють, дві такі старі людини. Складно щось коментувати. Ну, нехай люди розмовляють", – додав він.

Минулого тижня самопроголошений білоруський президент сказав, що хоче поговорити з Володимиром Зеленським, і пригрозив йому "втратою всієї України", якщо він не погодиться на російський ультиматум.

Перед тим президент України сказав, що Європа проґавила момент, коли Білорусь потрапила під російський вплив.

