Зеленский ответил на предложение Лукашенко поговорить: пусть с Путиным разговаривают
Президент Владимир Зеленский, комментируя предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко о разговоре, отметил его изолированность от внешнего мира.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности в понедельник.
"Он живет в своем мире. И в этот мир иногда – в его дом – заходит Путин. Поэтому они о чем-то там разговаривают, два таких старых человека. Сложно что-то комментировать. Ну, пусть люди разговаривают", – добавил он.
На прошлой неделе самопровозглашенный белорусский президент сказал, что хочет поговорить с Владимиром Зеленским, и пригрозил ему "потерей всей Украины", если он не согласится на российский ультиматум.
Перед тем президент Украины сказал, что Европа упустила момент, когда Беларусь попала под российское влияние.
