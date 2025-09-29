Зеленский ответил на предложение Лукашенко поговорить: пусть с Путиным разговаривают

Президент Владимир Зеленский, комментируя предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко о разговоре, отметил его изолированность от внешнего мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности в понедельник.

"Он живет в своем мире. И в этот мир иногда – в его дом – заходит Путин. Поэтому они о чем-то там разговаривают, два таких старых человека. Сложно что-то комментировать. Ну, пусть люди разговаривают", – добавил он.

На прошлой неделе самопровозглашенный белорусский президент сказал, что хочет поговорить с Владимиром Зеленским, и пригрозил ему "потерей всей Украины", если он не согласится на российский ультиматум.

Перед тем президент Украины сказал, что Европа упустила момент, когда Беларусь попала под российское влияние.

