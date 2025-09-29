В Сербии арестовали подозреваемых в подбрасывании свиных голов в мечети в Париже

В Сербии арестовали 11 человек, которых подозревают в участии в преступлениях разжигания ненависти во Франции и Германии, в частности подбрасывании голов свиней под мечети.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом в понедельник сообщила французская полиция.

По данным правоохранителей, арестованные в Сербии были причастны к нескольким преступлениям, в частности "обливали зеленой краской Музей Холокоста, несколько синагог и еврейский ресторан".

Им также инкриминируют "размещение свиных голов возле мусульманских религиозных объектов".

11 арестованных, как сообщается, были обучены другим гражданином Сербии, "который в настоящее время скрывается от правосудия" и "действует по указаниям иностранной разведки".

В начале сентября перед мечетями французской столицы и парижского региона было обнаружено девять свиных голов, которые в исламе считаются нечистыми животными, что вызвало возмущение.

В конце мая также облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, три синагоги и ресторан в Париже – в рамках этого расследования во Франции арестованы и обвинены три серба.