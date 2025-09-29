У США стримано прокоментували результати парламентських виборів у Молдові

Сполучені Штати привітали всі партії Молдови, які пройшли до парламенту в результаті виборів минулої неділі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву поширило американське посольство у Молдові.

Посольство США в Кишиневі привітало молдовський народ у звʼязку з участю у парламентських виборах.

"Вітаємо партію "Дія та солідарність" та всі партії, які подолали прохідний бар'єр для представництва в парламенті. Розраховуємо на співпрацю з наступним урядом з питань, що становлять взаємний інтерес", – додали там.

Нагадаємо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

Європейські лідери більш емоційно відреагували на ці результати, підтвердивши підтримку молдовського народу.

