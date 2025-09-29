В США сдержанно прокомментировали результаты парламентских выборов в Молдове
Соединенные Штаты поздравили все партии Молдовы, которые прошли в парламент в результате выборов в минувшее воскресенье.
Как сообщает "Европейская правда", такое заявление распространило американское посольство в Молдове.
Посольство США в Кишиневе поздравило молдавский народ в связи с участием в парламентских выборах.
"Поздравляем партию "Действие и солидарность" и все партии, которые преодолели проходной барьер для представительства в парламенте. Рассчитываем на сотрудничество со следующим правительством по вопросам, представляющим взаимный интерес", – добавили там.
Напомним, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.
Европейские лидеры более эмоционально отреагировали на эти результаты, подтвердив поддержку молдавского народа.
Подробнее о результатах выборов в Молдове читайте в статье Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает.