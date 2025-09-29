В США сдержанно прокомментировали результаты парламентских выборов в Молдове

Соединенные Штаты поздравили все партии Молдовы, которые прошли в парламент в результате выборов в минувшее воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление распространило американское посольство в Молдове.

Посольство США в Кишиневе поздравило молдавский народ в связи с участием в парламентских выборах.

"Поздравляем партию "Действие и солидарность" и все партии, которые преодолели проходной барьер для представительства в парламенте. Рассчитываем на сотрудничество со следующим правительством по вопросам, представляющим взаимный интерес", – добавили там.

Напомним, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

Европейские лидеры более эмоционально отреагировали на эти результаты, подтвердив поддержку молдавского народа.

