Британія наклала нові санкції проти Ірану після відновлення обмежень ООН

Британський уряд у понеділок запровадив санкції проти десятків осіб та організацій, пов'язаних з Іраном, після аналогічних кроків ООН та Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британія додала 71 нову позицію до свого списку санкцій проти Ірану, зокрема високопосадовців іранської ядерної програми та основні фінансові та енергетичні установи.

Активи осіб та організацій, які потрапили під обмеження, на території Британії заморожуються. Вони також підлягають фінансовим обмеженням та забороні на поїздки до Британії.

Перед тим Рада ЄС у понеділок погодилася відновити низку санкцій проти Ірану через його ядерну програму, які були призупинені після набуття чинності іранською "ядерною угодою" у 2015 році.

Рішення ухвалене після повторного запровадження санкцій ООН, що відбулося у зв’язку з рішенням Ради безпеки ООН не продовжувати скасування санкцій проти Ірану.

Тегеран раніше попередив про жорстку реакцію на поновлення санкцій і напередодні сказав, що відкликає своїх послів у Британії, Франції та Німеччині для консультацій.