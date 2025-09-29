Британия ввела новые санкции против Ирана после возобновления ограничений ООН

Британское правительство в понедельник ввело санкции против десятков лиц и организаций, связанных с Ираном, после аналогичных шагов ООН и Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания добавила 71 новую позицию в свой санкционный список против Ирана, в частности высокопоставленных чиновников иранской ядерной программы и основные финансовые и энергетические учреждения.

Активы лиц и организаций, попавших под ограничения, на территории Великобритании замораживаются. Они также подлежат финансовым ограничениям и запрету на поездки в Великобританию.

Перед этим Совет ЕС в понедельник согласился возобновить ряд санкций против Ирана из-за его ядерной программы, которые были приостановлены после вступления в силу иранского "ядерного соглашения" в 2015 году.

Решение принято после повторного введения санкций ООН, которое произошло в связи с решением Совета безопасности ООН не продлевать отмену санкций против Ирана.

Тегеран ранее предупредил о жесткой реакции на возобновление санкций и накануне сказал, что отзывает своих послов в Великобритании, Франции и Германии для консультаций.