СМИ: в Дании мобилизовали несколько сотен резервистов из-за инцидентов с дронами

В связи с рядом инцидентов с пролетами неизвестных беспилотников командование Вооруженных сил Дании издало секретное распоряжение о мобилизации части резервистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнал телеканал TV2.

По информации TV2, распоряжение о мобилизации датские резервисты получили в воскресенье, причем оно прямо указывает на ситуацию с дронами в воздушном пространстве Дании.

Источники телеканала говорят, что приказ получили "несколько сотен" солдат, а их мобилизация осуществляется "с целью подготовки к возможному развертыванию на датской территории".

Официальных данных о количестве резервистов, которыми в настоящее время располагает армия Дании, нет, но в 2013 году ее оценивали в 3000 солдат.

Напомним, в субботу Дания сообщила о новых пролетах дронов возле военных объектов.

После серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран Балтийского региона НАТО усилит патрулирование в Балтийском море.

Читайте подробнее, что известно о гибридной атаке РФ на Европу и каким будет ответ.