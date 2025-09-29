Столтенберг в мемуарах утверждает, что Трамп хотел выгнать некоторые страны из НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах On My Watch ("В мое время") утверждает, что президент США Дональд Трамп во время первого срока обдумывал исключение нескольких государств из Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

В своих мемуарах Столтенберг особое внимание уделил сложным на тот момент отношениям Альянса с Трампом во время его первого срока в Белом доме.

По словам бывшего генсека НАТО, который сейчас является министром финансов Норвегии, президент США неоднократно угрожал союзникам, что его страна их покинет. Самой серьезной причиной гнева Трампа был, по его мнению, низкий уровень расходов на оборону европейских стран НАТО.

В 2018 году расходы Дании, Нидерландов, Германии и Норвегии на оборону не превышали даже 1,5% ВВП, поэтому президент США якобы даже рассматривал возможность исключения этих стран из структур НАТО, говорится в мемуарах.

Вместо полноправного членства они якобы должны были получить только гарантии, которыми на тот момент пользовалась Швеция, еще не входившая в НАТО.

Как можно прочитать в книге Столтенберга, тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис неоднократно извинялся перед ним за поведение и слова своего начальника. Он даже давал норвежцу советы, как не раздражать Трампа.

"Нам стыдно за него. Мы просто должны попытаться его успокоить. И не спорь с президентом, особенно по поводу цифр, на которые он ссылается. Это ничем не поможет", – якобы советовал глава Пентагона.

В своих мемуарах Столтенберг также рассказал о напряженных переговорах в 2022 году о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции, в частности, как он сорвался на тогдашнего главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Как известно, Трамп и во время своего второго срока требовал от союзников по НАТО повысить расходы на оборону. На саммите в Гааге лидеры согласились постепенно увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.