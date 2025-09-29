У Литві вимагають 4 роки в'язниці українцю за підпал IKEA у Вільнюсі

У Литві прокурор Томас Улдукіс пропонує засудити громадянина України Данила Бардадима, обвинуваченого в підпалі магазину IKEA у Вільнюсі, до чотирьох років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Прокуратура запропонувала призначити обвинуваченому за сукупністю злочинів покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Оскільки справа розглядалася в порядку скороченого дізнання, остаточне покарання, запропоноване суду, – чотири роки позбавлення волі", – повідомив прокурор журналістам після засідання в понеділок.

За його словами, таке покарання зумовлене тим, що злочин було скоєно в неповнолітньому віці, а характер злочину припускає досить суворе – вище середнього – покарання у вигляді позбавлення волі.

Прокурор сказав, що за кожним із чотирьох діянь він просив призначити покарання суворіше, ніж передбачено відповідною статтею.

"Але оскільки, як ми бачимо, справа була розглянута досить швидко, що дало змогу суду провести скорочене дослідження доказів у цій справі, закон передбачає скорочення терміну покарання на третину", – сказав він.

За словами Улдукіса, після рішення суду підсудний має відбувати покарання в Литві, але це може залежати від багатьох факторів.

"Він громадянин України. Можливо, як я вже згадував у своїх попередніх висловлюваннях, розслідування ведеться і в Польщі. Так що все може бути", – сказав прокурор.

Заключні дебати розпочалися у Вільнюському окружному суді в понеділок і продовжаться на наступному засіданні 13 жовтня, коли мають виступити сам підсудний Бардадим і його адвокат.

Справу про підпал магазину IKEA, пов'язану з терористичною діяльністю, розслідують у порядку скороченого розгляду доказів, оскільки обвинувачений визнав свою провину.

Йому висунуто звинувачення у скоєнні терористичного акту, незаконному зберіганні вибухових речовин, придбанні спеціальних навичок, а також в'їзді до Литви і поїздці до Латвії з метою вчинення терористичних актів.

Як свідчать матеріали справи, 8 травня 2024 року вибуховий пристрій з таймером був закладений всередині магазину IKEA у Вільнюсі. Вибух спричинив пожежу та значні матеріальні збитки.

Влада стверджує, що напад здійснила терористична група, яка координувала свої дії за допомогою зашифрованих повідомлень у соціальних мережах. Група підозрюється у зв'язках з російськими спецслужбами.

Прокуратура вважає, що акт був організований і замовлений особами, пов'язаними зі спецслужбами Росії.

У скоєнні нападу підозрюються двоє громадян України віком до 20 років. Один з них, якому на той час було 17 років, наразі перебуває під вартою в Литві. Другий підозрюваний затриманий у Польщі.