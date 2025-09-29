В Литве требуют 4 года тюрьмы украинцу за поджог IKEA в Вильнюсе

В Литве прокурор Томас Улдукис предлагает приговорить гражданина Украины Даниила Бардадима, обвиняемого в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, к четырем годам лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Прокуратура предложила назначить обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде шести лет лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного дознания, окончательное наказание, предложенное суду, – четыре года лишения свободы", – сообщил прокурор журналистам после заседания в понедельник.

По его словам, такое наказание обусловлено тем, что преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, а характер преступления предполагает достаточно суровое – выше среднего – наказание в виде лишения свободы.

Прокурор сказал, что по каждому из четырех деяний он просил назначить наказание строже, чем предусмотрено соответствующей статьей.

"Но поскольку, как мы видим, дело было рассмотрено достаточно быстро, что позволило суду провести сокращенное исследование доказательств по этому делу, закон предусматривает сокращение срока наказания на треть", – сказал он.

По словам Улдукиса, после решения суда подсудимый должен отбывать наказание в Литве, но это может зависеть от многих факторов.

"Он гражданин Украины. Возможно, как я уже упоминал в своих предыдущих высказываниях, расследование ведется и в Польше. Так что все может быть", – сказал прокурор.

Заключительные дебаты начались в Вильнюсском окружном суде в понедельник и продолжатся на следующем заседании 13 октября, когда должны выступить сам подсудимый Бардадим и его адвокат.

Дело о поджоге магазина IKEA, связанное с террористической деятельностью, расследуется в порядке сокращенного рассмотрения доказательств, поскольку обвиняемый признал свою вину.

Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков, а также въезде в Литву и поездке в Латвию с целью совершения террористических актов.

Как свидетельствуют материалы дела, 8 мая 2024 года взрывное устройство с таймером было заложено внутри магазина IKEA в Вильнюсе. Взрыв вызвал пожар и значительный материальный ущерб.

Власти утверждают, что нападение совершила террористическая группа, которая координировала свои действия с помощью зашифрованных сообщений в социальных сетях. Группа подозревается в связях с российскими спецслужбами.

Прокуратура считает, что акт был организован и заказан лицами, связанными со спецслужбами России.

В совершении нападения подозреваются двое граждан Украины в возрасте до 20 лет. Один из них, которому в то время было 17 лет, сейчас находится под стражей в Литве. Второй подозреваемый задержан в Польше.