ЄС про вибори в Молдові: похвалив місцеву владу і засудив втручання РФ

Європейський Союз розцінює результати парламентських виборів у Молдові як підтвердження подальшого курсу країни на європейську інтеграцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Як зазначається в заяві, результати виборів до молдовського парламенту "підтверджують незмінну підтримку народу європейського майбутнього Республіки Молдова, закріпленого в її Конституції".

"Виборці надали чіткий і сильний мандат на продовження рішучої прихильності Республіки Молдова до членства в ЄС", – додали там.

Головна дипломатка Євросоюзу відзначила демократичний характер виборів і відзначила роботу Центральної виборчої комісії, яка "активно працювала" над вирішенням проблем під час виборчого процесу.

"ЄС рішуче засуджує безперервні гібридні атаки Росії та її союзників, спрямовані на підрив верховенства права та демократичного процесу в Республіці Молдова, сприяння дестабілізації в країні та посилення поляризації шляхом масового використання дезінформації, підкупу виборців, кібератак та підготовки провокаторів насильства", – сказала вона.

У Євросоюзі також висловили сподівання на тісну співпрацю з новим парламентом та новим урядом "з метою подальшого прогресу у процесі вступу до ЄС та реалізації програми реформ".

Нагадаємо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

Європейські лідери емоційно відреагували на ці результати, підтвердивши підтримку молдовського народу.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.