ЕС о выборах в Молдове: похвалил местные власти и осудил вмешательство РФ

Европейский Союз расценивает результаты парламентских выборов в Молдове как подтверждение дальнейшего курса страны на европейскую интеграцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как отмечается в заявлении, результаты выборов в молдавский парламент "подтверждают неизменную поддержку народа европейского будущего Республики Молдова, закрепленного в ее Конституции".

"Избиратели предоставили четкий и сильный мандат на продолжение решительной приверженности Республики Молдова членству в ЕС", – добавили там.

Главная дипломат Евросоюза отметила демократический характер выборов и отметила работу Центральной избирательной комиссии, которая "активно работала" над решением проблем во время избирательного процесса.

"ЕС решительно осуждает непрекращающиеся гибридные атаки России и ее союзников, направленные на подрыв верховенства права и демократического процесса в Республике Молдова, содействие дестабилизации в стране и усиление поляризации путем массового использования дезинформации, подкупа избирателей, кибератак и подготовки провокаторов насилия", – сказала она.

В Евросоюзе также выразили надежду на тесное сотрудничество с новым парламентом и новым правительством "с целью дальнейшего прогресса в процессе вступления в ЕС и реализации программы реформ".

Напомним, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

Европейские лидеры эмоционально отреагировали на эти результаты, подтвердив поддержку молдавского народа.

