Трамп говорит, что Си Цзиньпин с Путиным и Ким Чен Ыном "готовят заговор" против США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин вместе с хозяином Кремля Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном "готовит заговор" против США.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Пост Трампа появился на фоне того, как Китай принимал мировых лидеров на крупнейшем в истории параде по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Американский лидер задал вопрос, выразит ли Си в своей речи перед парадом в среду благодарность США за "значительную поддержку", которую они оказали Китаю во время Второй мировой войны.

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", – написал он.

Трамп также пожелал Си "и замечательному китайскому народу прекрасного и незабываемого дня празднования".

Также ранее Трамп заявил о своем разочаровании правителем России Владимиром Путиным и анонсировал "определенные действия".

Он также сказал, что внимательно следит за действиями Украины и России и повторил, что хочет прекратить гибель людей.