У Навроцького прокоментували, чому не запросили на перемовини з Трампом нікого з МЗС

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького заявили, що не вбачають нічого екстраординарного у рішенні не запрошувати представників МЗС до складу делегації, яка супроводжує нового президента у першому візиті до США.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Державний секретар і відповідальний за зовнішньополітичний напрямок у канцелярії президента Марчин Пшидач заявив, що останніми роками представник МЗС зазвичай був присутній під час міжнародних візитів президента або прем’єра Польщі, але "не завжди".

"І ми знаємо від багатьох послів, особливо призначених до 2023 року, що прем’єр-міністр Туск не бажав їхньої присутності, наприклад, у певних локаціях", – сказав Пшидач.

Він запевнив, що Навроцький після повернення "неодмінно передасть усю ключову інформацію, яку повинен мати уряд, у формі доповідної записки", та закликав уряд "припинити тенденції, що призводять до внутрішнього розбрату".

Посадовець додав, що у майбутньому "за потреби" представників МЗС залучатимуть під час візитів президента.

Також Пшидач уточнив, що Навроцького у Вашингтоні супроводжує делегація з шести осіб.

Літак президента Польщі приземлився на базі ВПС "Ендрюс" у Мериленді вже вночі за українським часом. Згідно з офіційною програмою візиту, Трамп прийме Навроцького у Білому домі об 11:00 за Вашингтоном – 18:00 за київським часом, а переговори в Овальному кабінеті почнуться приблизно за пів години.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".

Також повідомляли про скандал між МЗС і канцелярією президента Польщі через інструкції для Навроцького у зв’язку з візитом до США.