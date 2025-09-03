У Навроцкого прокомментировали, почему не пригласили на переговоры с Трампом никого из МИД

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что не видят ничего экстраординарного в решении не приглашать представителей МИД в состав делегации, которая сопровождает нового президента в первом визите в США.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Государственный секретарь и ответственный за внешнеполитическое направление в канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что в последние годы представитель МИД обычно присутствовал во время международных визитов президента или премьера Польши, но "не всегда".

"И мы знаем от многих послов, особенно назначенных до 2023 года, что премьер-министр Туск не желал их присутствия, например, в определенных локациях", – сказал Пшидач.

Он заверил, что Навроцкий по возвращении "непременно передаст всю ключевую информацию, которую должно иметь правительство, в форме докладной записки", и призвал правительство "прекратить тенденции, приводящие к внутреннему раздору".

Чиновник добавил, что в будущем "при необходимости" представителей МИД будут привлекать во время визитов президента.

Также Пшидач уточнил, что Навроцкого в Вашингтоне сопровождает делегация из шести человек.

Самолет президента Польши приземлился на базе ВВС "Эндрюс" в Мэриленде уже ночью по украинскому времени. Согласно официальной программе визита, Трамп примет Навроцкого в Белом доме в 11:00 по Вашингтону – 18:00 по киевскому времени, а переговоры в Овальном кабинете начнутся примерно через полчаса.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее пожелал президенту эффективных результатов на переговорах в США, выразив надежду, что тот привезет из Вашингтона "не только фото".

Также сообщалось о скандале между МИД и канцелярией президента Польши из-за инструкций для Навроцкого в связи с визитом в США.