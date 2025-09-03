У Навроцкого рассказали, о чем он планирует говорить на первой встрече с Трампом

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого рассказали об ожидаемых темах его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, и одной из них будут переговоры вокруг российско-украинской войны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Государственный секретарь и ответственный за внешнеполитическое направление в канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что главными темами общения лидеров Польши и США будут "региональная безопасность и деятельность США в этом вопросе", включая оборонное сотрудничество.

Также будут говорить об энергетической безопасности, экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в региональных форматах.

"Но основная часть... будет касаться также переговоров и разговоров, происходящих, с одной стороны, между Вашингтоном и Москвой, а с другой – между Киевом и Москвой", – сказал Пшидач.

Он также прокомментировал резонанс вокруг того, что в состав делегации Навроцкого не пригласили представителей МИД Польши.

Самолет президента Польши приземлился на базе ВВС "Эндрюс" в Мэриленде уже ночью по украинскому времени. Согласно официальной программе визита, Трамп примет Навроцкого в Белом доме в 11:00 по Вашингтону – 18:00 по киевскому времени, а переговоры в Овальном кабинете начнутся примерно через полчаса.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее пожелал президенту эффективных результатов на переговорах в США, выразив надежду, что тот привезет из Вашингтона "не только фото".

Также сообщалось о скандале между МИД и канцелярией президента Польши из-за инструкций для Навроцкого в связи с визитом в США.