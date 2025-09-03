Спецслужби Латвії оцінили рівень загрози від військових навчань "Запад-2025"

Латвійське Бюро із захисту Конституції (SAB), відповідальне за держбезпеку країни, оцінює як низький рівень загрози від спільних військових навчань РФ та Білорусі "Запад-2025".

Оцінку відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Навчання проходитимуть з 12 по 16 вересня, переважно на території Білорусі, проте військова активність запланована також у Калінінграді та в нещодавно створених Московському і Ленінградському військових округах.

Згідно з оцінкою SAB, для внутрішньої аудиторії режим російського правителя Владіміра Путіна використовує навчання "Запад-2025", щоб чітко продемонструвати: незважаючи на війну в Україні, Росія здатна розвивати і зміцнювати свої військові можливості, а також реагувати на військові загрози.

Одночасно на цій основі створюється сприятливий ґрунт для звинувачень на адресу західних країн в агресивній зовнішній політиці та погіршенні ситуації з безпекою в регіоні, зазначили у відомстві.

Це своєю чергою сприяє антизахідним настроям у російському суспільстві та виправдовує агресивну зовнішню політику режиму Путіна, особливо війну проти України, підкреслює SAB.

За оцінкою SAB, дуже ймовірно, що в міру наближення активної фази "Запад-2025" заяви Росії та Білорусі ставатимуть все гучнішими, а також посиляться інформаційні кампанії, спрямовані проти Латвії та НАТО.

Також дуже ймовірно, що російські та білоруські офіційні особи приділятимуть підвищену увагу повідомленням, що поширюються в інформаційному просторі НАТО, з метою їх драматизувати і використовувати у власних інформаційних кампаніях.

В цілому військова загроза, що створюється навчаннями для Латвії та НАТО, оцінюється як низька – військова та політична участь Росії в цих маневрах нижча, ніж у попередні роки, оскільки її військові ресурси, як і раніше, зосереджені на війні в Україні.

Водночас SAB закликає жителів бути уважними і повідомляти відповідальним установам про підозрілі спостереження в прикордонних районах, наприклад, про перебої в зв'язку.

Повідомляли, що в Німеччині не бачать ознак підготовки нападу РФ на НАТО під виглядом навчань "Запад".

Командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що з наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" в країнах Балтії та Польщі будуть зосереджені близько 40 тисяч військовослужбовців.

Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед навчаннями "Запад-2025".