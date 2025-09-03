Спецслужбы Латвии оценили уровень угрозы от военных учений "Запад-2025"

Латвийское Бюро по защите Конституции (SAB), ответственное за госбезопасность страны, оценивает как низкий уровень угрозы от совместных военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025".

Оценку ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Учения будут проходить с 12 по 16 сентября, преимущественно на территории Беларуси, однако военная активность запланирована также в Калининграде и в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах.

Согласно оценке SAB, для внутренней аудитории режим российского правителя Владимира Путина использует учения "Запад-2025", чтобы четко продемонстрировать: несмотря на войну в Украине, Россия способна развивать и укреплять свои военные возможности, а также реагировать на военные угрозы.

Одновременно на этой основе создается благоприятная почва для обвинений в адрес западных стран в агрессивной внешней политике и ухудшении ситуации с безопасностью в регионе, отметили в ведомстве.

Это в свою очередь способствует антизападным настроениям в российском обществе и оправдывает агрессивную внешнюю политику режима Путина, особенно войну против Украины, подчеркивает SAB.

По оценке SAB, очень вероятно, что по мере приближения активной фазы "Запад-2025" заявления России и Беларуси будут становиться все более громкими, а также усилятся информационные кампании, направленные против Латвии и НАТО.

Также очень вероятно, что российские и белорусские официальные лица будут уделять повышенное внимание сообщениям, распространяемым в информационном пространстве НАТО, с целью их драматизировать и использовать в собственных информационных кампаниях.

В целом военная угроза, создаваемая учениями для Латвии и НАТО, оценивается как низкая – военное и политическое участие России в этих маневрах ниже, чем в предыдущие годы, поскольку ее военные ресурсы по-прежнему сосредоточены на войне в Украине.

В то же время SAB призывает жителей быть внимательными и сообщать ответственным учреждениям о подозрительных наблюдениях в приграничных районах, например, о перебоях в связи.

Сообщалось, что в Германии не видят признаков подготовки нападения РФ на НАТО под видом учений "Запад".

Командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что с приближением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" в странах Балтии и Польше будут сосредоточены около 40 тысяч военнослужащих.

Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства перед учениями "Запад-2025".