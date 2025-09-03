Каллас: Сі, Путін, Кім та Іран кидають прямий виклик міжнародній системі

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що лідери Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, які разом з'явилися на військовому параді в Пекіні, представляють "автократичний союз".

Її слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

У середу, 3 вересня, під час спілкування з журналістами у Брюсселі, Каллас заявила, що лідери Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, які разом з'явилися на військовому параді в Пекіні, представляють "автократичний союз", що "шукає швидкий шлях до нового світового порядку".

"Дивлячись на президента Сі, який сьогодні стоїть у Пекіні поруч із лідерами Росії, Ірану та Північної Кореї, це не просто антизахідна риторика: це прямий виклик міжнародній системі, побудованій на правилах", – зазначила вона.

Нагадаємо, з-поміж чинних європейських топпосадовців до Пекіна поїхали лише словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич. Також був присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Фіцо провів у Пекіні зустріч з правителем Росії та вважає, що днями "усі" лідери ЄС телефонуватимуть йому, щоб дізнатися деталі.

Також Фіцо заявив, що після зустрічі з главою Кремля Владіміром Путіним у Китаї у нього з’явилось "кілька послань і думок", які він хоче передати українському президенту Володимиру Зеленському.