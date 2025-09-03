Каллас: Си, Путин, Ким и Иран бросают прямой вызов международной системе

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи, которые вместе появились на военном параде в Пекине, представляют "автократический союз".

Ее слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

В среду, 3 сентября, во время общения с журналистами в Брюсселе, Каллас заявила, что лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи, которые вместе появились на военном параде в Пекине, представляют "автократический союз", который "ищет быстрый путь к новому мировому порядку".

"Глядя на президента Си, который сегодня стоит в Пекине рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи, это не просто антизападная риторика: это прямой вызов международной системе, построенной на правилах", – отметила она.

Напомним, из действующих европейских топ-чиновников в Пекин поехали только словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич. Также присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Фицо провел в Пекине встречу с правителем России и считает, что на днях "все" лидеры ЕС будут звонить ему, чтобы узнать детали.

Также Фицо заявил, что после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае у него появилось "несколько посланий и мыслей", которые он хочет передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.