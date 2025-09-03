"Нордично-Балтійська вісімка" закликала посилити військову підтримку України

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії наголосили на необхідності прискорити поставку для України зброї на тлі того, що Росія затягує мирний процес, а також закликали до посилення санкцій на агресора.

Про це йдеться у їхній спільній заяві від 3 вересня, пише "Європейська правда".

Лідери "вісімки" підтвердили "непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в умовах триваючої незаконної загарбницької війни Росії".

"Путін не хоче миру. Ми чітко побачили це протягом останніх тижнів. І ми бачили це багато разів раніше. Україна готова до переговорів. Вона готова до беззастережного і повного припинення вогню. Росія досі не взяла на себе зобов’язання щодо припинення вогню або будь-яких кроків, що ведуть до цього", – заявили вони.

Також вони зазначили, що Росія продовжує шукати приводи для затягування часу, одночасно посилюючи "жорстоке і нерозбірливе" застосування насильства, включно із цілеспрямованими ударами по цивільному населенню України.

"Росія становить довгострокову загрозу не тільки для України, але й для безпеки Європи, трансатлантичної спільноти та міжнародного порядку в цілому. Ми посилимо військову підтримку України", – запевнили вони.

Відтак лідери восьми держав Північної Європи та Балтії наголосили на "нагальній необхідності" пришвидшити постачання зброї, боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

"У цьому контексті ми підтримуємо новостворену ініціативу PURL щодо фінансування пріоритетних поставок американської зброї для України. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з іншими країнами", – наголосили вони.

"Вісімка" зобов’язалася також просувати роботу над рамками гарантій безпеки, розроблених у тісній співпраці зі Сполученими Штатами, європейськими та іншими партнерами.

"Ми також підтримуємо тверде закріплення України в євроатлантичному співтоваристві. Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС і НАТО", – йдеться у заяві.

Також вони наголосили, що зростаюча співпраця Росії з Північною Кореєю та Іраном і все тісніші зв’язки, зокрема військові, з Китаєм впливають не лише на війну Росії проти України.

"Це також має ширші наслідки для глобальної безпеки. Якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, інші можуть піти тим самим шляхом військової агресії. Цей момент вимагає більш рішучої колективної реакції. Ми закликаємо до швидкого прийняття та суворого виконання подальших санкцій, включаючи додаткові обмежувальні заходи проти тих, хто сприяє обходу російських санкцій у третіх країнах", – додали вони.

3 вересня стало відомо, що Естонія долучиться до фінансування постачання зброї американського виробництва у рамках нової ініціативи НАТО PURL.

Люксембург також планує приєднатися до фінансування американської зброї для України.

Бельгія нещодавно оголосила про виділення 100 млн євро, тоді як Канада – $500 млн, Німеччина – $500 млн, і Литва – $30 млн.