"Нордично-Балтийская восьмерка" призвала усилить военную поддержку Украины

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии отметили необходимость ускорить поставку для Украины оружия на фоне того, что Россия затягивает мирный процесс, а также призвали к усилению санкций на агрессора.

Об этом говорится в их совместном заявлении от 3 сентября, пишет "Европейская правда".

Лидеры "восьмерки" подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся незаконной агрессивной войны России".

"Путин не хочет мира. Мы четко увидели это в течение последних недель. И мы видели это много раз раньше. Украина готова к переговорам. Она готова к безоговорочному и полному прекращению огня. Россия до сих пор не взяла на себя обязательства по прекращению огня или любых шагов, ведущих к этому", – заявили они.

Также они отметили, что Россия продолжает искать поводы для затягивания времени, одновременно усиливая "жестокое и неизбирательное" применение насилия, включая целенаправленные удары по гражданскому населению Украины.

"Россия представляет долгосрочную угрозу не только для Украины, но и для безопасности Европы, трансатлантического сообщества и международного порядка в целом. Мы усилим военную поддержку Украины", – заверили они.

Поэтому лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии отметили "настоятельную необходимость" ускорить поставки оружия, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

"В этом контексте мы поддерживаем новую инициативу PURL по финансированию приоритетных поставок американского оружия для Украины. Не следует накладывать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с другими странами", – подчеркнули они.

"Восьмерка" обязалась также продвигать работу над рамками гарантий безопасности, разработанных в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, европейскими и другими партнерами.

"Мы также поддерживаем твердое закрепление Украины в евроатлантическом сообществе. Россия не имеет права вето на пути Украины в ЕС и НАТО", – говорится в заявлении.

Также они отметили, что растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном и все более тесные связи, в частности военные, с Китаем влияют не только на войну России против Украины.

"Это также имеет более широкие последствия для глобальной безопасности. Если мы позволим России достичь успеха в Украине, другие могут пойти тем же путем военной агрессии. Этот момент требует более решительной коллективной реакции. Мы призываем к быстрому принятию и строгому выполнению дальнейших санкций, включая дополнительные ограничительные меры против тех, кто способствует обходу российских санкций в третьих странах", – добавили они.

3 сентября стало известно, что Эстония присоединится к финансированию поставок оружия американского производства в рамках новой инициативы НАТО PURL.

Люксембург также планирует присоединиться к финансированию американского оружия для Украины.

Бельгия недавно объявила о выделении 100 млн евро, тогда как Канада – $500 млн, Германия – $500 млн, и Литва – $30 млн.