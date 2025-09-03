Правительство Чехии за месяц до выборов одобрило покупку Leopard 2 на $1,6 млрд

Чешское правительство в среду одобрило план Министерства обороны по приобретению 44 боевых танков Leopard 2A8 у Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

План Минобороны Чехии предусматривает, что страна заплатит за Leopard 2A8 более 34 миллиардов крон (1,6 миллиарда долларов), а поставлять их будут в течение 2028-2031 годов.

Leopard 2A8 – это новейшая и самая современная версия танка Leopard. Контракт предусматривает, что чешская сторона сможет приобрести всего до 77 этих танков.

Ранее в Праге говорили, что хотят привлечь для покрытия контракта средства, которые поступят через механизм Европейской комиссии SAFE.

Отметим, что решение о такой масштабной военной закупке правительство Чехии приняло за месяц до парламентских выборов, на которых победу пророчат оппозиционному движению ANO экс-премьера Андрея Бабиша.