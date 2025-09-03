Республика Сербская отказалась проводить выборы на замену безмандатному Додику

Избирательная комиссия Республики Сербской в среду приняла решение не проводить досрочные выборы президента, проигнорировав решение высшего органа Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В своем решении избирательная комиссия Республики Сербской сослалась на решение Народной скупщины (парламента) энтитета, который ранее отказался признавать лишение Милорада Додика мандата президента РС.

"Я ожидаю, что другие органы, как на уровне РС, так и на муниципальном уровне, будут придерживаться выводов парламента относительно досрочных выборов и всего остального", – сказал председатель избиркома Оливер Благоевич.

В комментарии "Радио Свобода" пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины Максида Пирич сказала, что избирательная комиссия Республики Сербской "даже не имеет органа власти для проведения выборов президента Республики Сербской".

По ее словам, это делают муниципальные и городские избирательные комиссии, и эти полномочия были предоставлены ЦИК БиГ в соответствии с законом.

Именно Центризбирком Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября.

Это произошло после того, как Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской из-за признания виновным в неуважении к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

