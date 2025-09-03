Румунія: ультраправі хочуть починати шкільні заняття з гімну й молитви

У Румунії депутати ультраправої партії AUR подали законопроєкт, в якому вимагають, щоб учні та вчителі співали гімн і промовляли молитву "Отче наш" на початку уроків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

В AUR необхідність співати гімн і виголошувати молитву у школах обґрунтовують захистом "національної ідентичності, культури та віри" Румунії, які "маргіналізуються в ім'я глобального релятивізму цінностей".

Законопроєкт передбачає, що перед початком уроків учні та вчителі співали національний гімн, а також промовляли "Отче наш". Участь у промовлянні молитви пропонують зробити необов'язковою.

У разі ухвалення ці положення мають поширюватись і на державні, і на приватні школи.

Представники AUR наводять приклади Польщі, Греції та Італії як країн, які зберігають у шкільній програмі "моменти, присвячені національним символам і молитві".

Раніше цього року Міністерство освіти Італії дало вказівку школам заборонити використання гендерно-нейтральних символів, оскільки вони є "незрозумілими і порушують правила італійської граматики".

