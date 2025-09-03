Румыния: ультраправые хотят начинать школьные занятия с гимна и молитвы

В Румынии депутаты ультраправой партии AUR подали законопроект, в котором требуют, чтобы ученики и учителя пели гимн и произносили молитву "Отче наш" в начале уроков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В AUR необходимость петь гимн и произносить молитву в школах обосновывают защитой "национальной идентичности, культуры и веры" Румынии, которые "маргинализируются во имя глобального релятивизма ценностей".

Законопроект предусматривает, что перед началом уроков ученики и учителя пели национальный гимн, а также произносили "Отче наш". Участие в произнесении молитвы предлагают сделать необязательным.

В случае принятия эти положения должны распространяться и на государственные, и на частные школы.

Представители AUR приводят примеры Польши, Греции и Италии как стран, которые сохраняют в школьной программе "моменты, посвященные национальным символам и молитве".

Ранее в этом году Министерство образования Италии дало указание школам запретить использование гендерно-нейтральных символов, поскольку они являются "непонятными и нарушают правила итальянской грамматики".

Вице-президент немецкого Бундестага Бодо Рамелов из Левой партии хочет инициировать референдум по поводу немецкого флага и гимна.