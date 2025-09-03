В Лиссабоне сошел с рельсов вагон популярного фуникулера, есть погибшие

В результате аварии вагона фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне в среду погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

Вагон фуникулера, соединяющего районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов в среду.

По предварительным данным Службы гражданской защиты Португалии, в результате аварии пострадали по меньшей мере 20 человек, а трое человек погибли.

Фото: Facebook

Директор службы Маргарида Кастро Мартинс сообщила, что двое из раненых находятся в критическом состоянии, пятеро отделались легкими травмами, а несколько человек застряли в фуникулере.

Причина аварии пока неизвестна.

Фуникулер Elevador da Glória, способный перевозить до 42 человек, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярен среди туристов, посещающих португальскую столицу.

В январе на горнолыжном курорте Астун в Испании в результате аварии кресельного подъемника 17 человек получили серьезные травмы.

В 2018 году вертолеты эвакуировали около 400 человек со швейцарской горы, которая фигурировала в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, из-за неисправности фуникулера.